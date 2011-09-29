اتحادیه اروپا خانه ای در حال سوختن و بدون راه فرار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس که سابقه بدگویی در مورد اتحادیه اروپا را دارد، بار دیگر زبان به انتقاد از این اتحادیه و سیاستهای آن گشود.

وی با اشاره به گسترش بحران مالی در بین اعضای اتحادیه اروپا واحد پولی یورو را "دیوانگی جمعی" خواند و این اتحادیه را به خانه ای در حال سوختن تشبیه کرد که راه فراری ندارد.

هیگ که پیشتر نیز تردید خود را در مورد کارآمدی واحد پولی اتحادیه اروپا ابراز کرده بحران رو به گسترش مالی بین کشورهای اروپایی را شاهدی بر این ادعای خود دانست.

وزیر خارجه انگلیس در عین حال اقدام کشورهایی مانند آلمان در حمایت از کشورهای بحران زده نظیر یونان را بی نتیجه خواند و تاکید کرد که در این صورت آنها نیز به کشورهای ضعیفی تبدیل می شوند که باید برای همیشه مورد حمایت قرار گیرند.

به اعتقاد وی اتحادیه اروپا در مجموع قدرتمند است، اما هر یک از اعضای آن باید وظایف خود را به عهده گیرد. گفتنی است "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپایی روز گذشته طی سخنانی در استراسبورگ بحران مالی کنونی اتحادیه اروپا را بزرگترین چالش تاریخ این اتحادیه خواند.