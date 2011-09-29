برگزاری نمایشگاه کتاب عامل توسعه فرهنگ کتابخوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دادی گفت: این نمایشگاه در فضای 35 هزار مترمربعی و در پنج سالن نمایشگاه بین المللی تبریز از ساعت 10 صبح تا هشت شب برای بازدید و خرید علاقمندان دایر است.

به گفته معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد توسط بانک صادرات مستقر در محل نمایشگاه در اختیار علاقمندان قرار گرفته و علاوه بر آن، در خود نمایشگاه هم تخفیف 20 درصدی برای خریداران اعمال می شود.

دادی با اشاره به مصادف شدن نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با جنبش بیداری اسلامی مردم مسلمان منطقه گفت: غرفه ویژه بیداری اسلامی شامل عکس و آثار مکتوب در این نمایشگاه برپا شده است.

وی افزود: برپائی نمایشگاه کتاب با ارائه صد هزار عنوان کتاب حاکی از توسعه کتابخوانی است و حضور انبوه جمعیت بازدیدکننده و همچنین میزان خرید کتاب نشان دهنده این واقعیت است که استقبال آگاهانه برای دسترسی به تازه های نشر جهت مطالعه و کسب اطلاع از آخرین مقوله های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد.

دادی افزود: در طول برگزاری نمایشگاه، اکثر سازمانهای استانی و خارج از استان و گروههای دانشجوئی و دانش آموزی آمادگی خود را برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در قالب کاروانهای فرهنگی اعلام کرده و در این نمایشگاه حضور می یابند.

محمد دادی در ادامه گفت: بخش نمایندگی کتب خارجی نمایشگاه کتاب تبریز نیز به مراکز علمی و پژوهشی منطقه کمک خواهد کرد تا بتوانند به منابع علمی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

براساس این گزارش نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز در حال برگزاری است.

گفتنی است، نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور یک هزار ناشر از سراسر کشور با یک صد هزار عنوان کتاب و ششمین نمایشگاه مطبوعات از ششم تا دوازدهم مهرماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در حال برگزاری است.