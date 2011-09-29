انتقاد شدید عفو بین الملل از منامه/ تصویر تقلبی از عدالت در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیلیپ لوتر" از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: احکام حبسی که از سوی دادگاه امنیت ملی منامه علیه پزشکان بحرینی به اتهام تلاش جهت سرنگونی حکومت در جریان تظاهرات دموکراتیک مردمی صادر شده است، تصویری تقلبی از عدالت است.

وی تاکید کرد: اینها اتهاماتی سخیف علیه شهروندانی است که در شرایط بسیار سخت به وظایف خود در راستای نجات مردم پرداخته اند.

این مقام بین المللی تاکید کرد: علت اصلی محکومیت پزشکان بحرینی محکومیت اقدامات دولت علیه معترضین در گفتگو با رسانه های بین المللی است. ما بارها و بارها از مقامات بحرینی خواسته ایم که از محاکم نظامی در بررسی پرونده افراد غیرنظامی از جمله پزشکان، معلمین و فعالان حقوق بشری استفاده نکنند.