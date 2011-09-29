به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی عصر پنج شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه‌های نقاشی‌ خط و خط ‌نگاره رضوی از سری برنامه ‌های نهمین جشنواره بین‌ المللی امام رضا(ع) در خراسان جنوبی بیان کرد: در این کارگاه‌ها 40 هنرمند از سراسرکشور شرکت کرده ‌اند.

سیدعلی زمزم اظهارداشت: 20 نفر از هنرمندان در بخش نقاشی ‌خط و 20 نفر دیگر نیز در بخش خط ‌نگاره حضور دارند.

سرپرست معاون هنری اداره کل ارشاد خراسان جنوبی ادامه داد: آثار تولید شده در این کارگاه‌ها توسط داوران انتخاب و در مراسم اختتامیه از این آثار تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: این آثار در نگارخانه سینما بهمن بیرجند روز شنبه نهم مهرماه‌جاری به نمایش گذاشته می‌ شود.

زمزم یادآور شد: اختتامیه نهمین جشنواره ملی نقاشی، ‌خط و خط‌ نگاره‌های رضوی در خراسان جنوبی شنبه نهم مهرماه ساعت 18 و 30 دقیقه در محل سالن علامه فرزان فرهنگ و ارشاد استان برگزار خواهد شد.