استقرار تماشاگران روی اسکوربرد/ شعار "علی دایی" در سالن!

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله نیم ساعت مانده به دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و چین در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا ظرفیت سالن 12 هزار نفری آزادی کامل شده با این حال ورود تماشاگران به سالن همچنان ادامه دارد.
عملکرد ضعیف مسئولان حراست مجموعه ورزشی آزادی در کنترل ورود جمعیت به سالن 12 هزار نفری این مجموعه باعث شده بسیاری از تماشاگران در بخشهای مختلف این سالن به صورت ایستاده منتظر آغاز دیدار تیمهای ایران و چین باشند حتی تعدادی از آنها بر روی تابلوی اسکوبورد (تابلوی امتیاز) مستقر شدهاند که همین امر موجب تذکر مسئولان برگزاری مسابقات شد.
دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و چین در مرحله فینال مسابقات قهرمانی آسیا از ساعت 18:30 آغاز میشود.
تماشاگرانی که برای این بازی به سالن 12 هزار نفری آزادی آمدهاند مدام در حال تشویق تیم ایران هستند. آنها در بخشی از تشویقهای خود به طور یکصدا نام علی دایی را صدا میزدند.
علیرضا منصوریان مربی تیم فوتبال امید در کنار مربیان باشگاهی والیبال از چهرههای ورزشی که برای تماشای بازی ایران و چین به آزادی آمده است.
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