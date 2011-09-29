باند بزرگ توزیع مواد مخدر در کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه صبح امروز در جمع خبرنگاران، اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انتظامی استان کرمانشاه را تشریح کرد.

دولتی گفت: باند بزرگ توزیع مواد مخدر که اقدام به حمل 5/51 کیلوگرم مواد مخدر از نوع "تریاک" از جنوب کشور به استان کرمانشاه می کردند،‌ دیروز با هوشیاری ماموران مبارزه با مخدر استان، پس از شناسایی در پلیس راه کرمانشاه، در درب منزل دستگیر شدند.

وی با اشاره به دستگیری 5 قاچاقچی در این عملیات، تصریح کرد:در این عملیات منسجم، یک دستگاه خودرو سواری سمند و یک دستگاه تریلر که برای حمل مواد مخدر از آنها استفاده می گردید، توقیف شدند.

وی با تاکید بر اینکه برای دستگیری این باند، از یک ماه پیش کار اطلاعاتی انجام گرفته است، گفت: نیروی انتظامی استان کرمانشاه توانسته است در شش ماهه نخست امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، در کشفیات مواد مخدر، بیش از 22 درصد رشد داشته باشد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان در پایان ضمن تقدیر از تلاش پرسنل جان بر کف مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کرمانشاه، افزود: در شش ماهه نخست امسال، 13 باند توزیع و فروش مواد مخدر در سطح استان متلاشی شده اند، که نشان دهنده رشد 39 درصدی کشفیات ما نسبت به سال گذشته است.