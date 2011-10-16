"چهار سه دو یک" فرصتی که کاش هدر نرود

به گزارش خبرنگار مهر، "چهار، سه، دو، یک" مسابقه جذابی است که از اواسط تابستان با اجرای جواد مولانیا به روی آنتن شبکه چهارم سیما رفت. برنامهای که پخش آن را میتوان گامی به سوی دعوت مخاطبان عام به پیگیری برنامههای شبکه فرهیختگان دانست.
شرکتکنندگان این برنامه گرچه گاهی از میان تحصیل کرده ها و علاقمندان جوان فیلمسازی هستند، اما عموم آنها را جوانان علاقمند به هنر تشکیل میدهد. افرادی که شیفته هنر شدهاند، اما اطلاعات تخصصی کمتری در این زمینه دارند و تماشای این مسابقه و شرکت در آن شاید به انگیزه و علاقه آنها از راه تماشای فیلمهای مناسب، مطالعه کتابهای تخصصی که در برنامه معرفی میشود و اتفاقات خوب دیگری بینجامد که جای خالی مسابقهای چون "چهار، سه، دو، یک" بیش از پیش عیان میکند.
عنصر هیجان در این برنامه با حرکتهای سرسام آور دوربین و ادای سریع کلمات و اعلام مداوم ساعت از سوی مجری به مخاطب منتقل میشود. گرچه گاه آزار دهنده است، اما موفق به ایجاد تنوع و جذابیت برای یک مسابقه ساده تلفنی شده و عاملی برای جذب مخاطبان به حساب میآید.
فیلمشناسی، شناخت عوامل، نشانهها و مفاهیم و اطلاعات تخصصی آیتمهایی هستند که شرکت کننده باید از آنها عبور کند تا به انتهای راه و دریافت جایزه برسد و حالا پس از مدت زمانی که از پایان پخش این مسابقه میگذرد، خبر از پیش تولید بخش حضوری "چهار، سه، دو، یک" رسیده که میتوان امیدوار بود این مسابقه سینمایی تلویزیونی با آغاز بخش حضوری شکل جدی و گستردهتری به خود بگیرد.
آغاز این حرکت به این معنا است که مسابقه صرف نیازمندی اطلاعات عمومی از فیلمها و سریالها، موانع دشوارتری برای مخاطبان خود در نظر میگیرد. به این شکل که بنا شده یک موقعیت نمایشی برای شرکتکنندگان تعریف شده و از آنها خواسته میشود که آن را بازی کنند. از سوی دیگر علاوه بر اطلاعات نظری، شرکتکنندگان به قدرت قصه پردازی و نقشآفرینی نیز نیاز دارند.
بخش پانتومیم نیز در سری جدید برنامه طراحی شده و بازیگران، کارگردانان وعوامل سینما به عنوان کارشناس داوری در بخش عملی مسابقه حضور خواهند داشت. البته حسین مروی تهیهکننده برنامه ساخت فیلم کوتاه را نیز مهمترین شرط برای انتخاب شرکت کنندگان معرفی کرده است.
این امر از یک سو به حضور شرکت کنندگان جدیتر میانجامد و از سوی دیگر ممکن است باعث سهل انگاشتن ژانر فیلم کوتاه از سوی مخاطبان عام و گام گذاشتن به این وادی بدون اطلاعات، تجربیات و دانش کافی باشد. بنابراین ضروری است برگزارکنندگان مسابقه از دچار شدن به چنین معضلی با چاره اندیشی جلوگیری کنند.
امید است سازندگان "چهار سه دو یک" با بهره گیری از تجربه 60 قسمت مسابقه تلفنی 16 برنامه حضوری را به بهترین شکل روانه آنتن کرده و این مسابقه به افت معمول آثار تلویزیونی در دورههای بعدی ساخت دچار نشود.
-------------------
مریم عرفانیان
نظر شما