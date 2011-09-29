کره جنوبی به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های والیبال کره جنوبی و استرالیا برای تعیین عنوان سومی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا عصر امروز پنجشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی به مصاف هم رفتند.

در پایان این بازی تیم ملی کره جنوبی که با شکست برابر ایران از حضور از فینال باز مانده بود، با پیروزی سه بر یک مقابل استرالیا به عنوان سوم دست یافت.

نتیجه کامل دیدار تیم‌های ملی والیبال کره جنوبی و استرالیا به این شرح است:

* کره جنوبی 3- استرالیا یک

* (25 بر 22)، (16 بر 25)، (26 بر 24) و (25 بر 20)

دو تیم ملی والیبال کره جنوبی و استرالیا به واسطه حضور در جمع 4 تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی آسیا سهمیه آسیایی حضور در مسابقات انتخابی المپیک لندن را به دست آورده‌اند. هنوز زمان برگزاری این مسابقات مشخص نشده است.

مدال امروز کره جنوبی چهاردهمین مدال این تیم در تاریخ حضور در ادوار مختلف مسابقات قهرمانی مردان آسیا است.

کره‌ای ها پیش از این، از شرکت در این رقابت‌ها صاحب 6 مدال نقره و 7 مدال برنز شده بودند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امشب با دیدار نهایی دو تیم ایران و چین به پایان می‌رسد.