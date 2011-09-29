پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج در زاهدان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار داشت: هنر، ادبیات، شعر و سرودی ماندگار است که از جاودانه ها بگوید، جاودانه هایی که مطلعش شهیدان هستند و برای خدا رفتند و هستی خود را تقدیم او کردند.
سردار محمد رضا نقدی گفت: ما همه چیزمان را مدیون شهدا هستیم، شهدایی که برای همیشه در تاریخ جاودانه و ماندگار شدند.
وی افزود: بیداری اسلامی که در حال حاضر به سمت تحقق آرزوهای بزرگ امام راحل که در 32 سال اخیر یکی پس از دیگری محقق شده است، سوق یافته و در حال جهان شمول شدن است.
وی با اشاره به بیداری اسلامی که در کشورهای عربی رخ داده است بیان داشت: امروز شاهد جانبازی زنان و مردان، دختران و پسران امت اسلامی هستیم که دشمن را خار کردند و امیدواریم شاهد آزادی همگان باشیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: انقلاب اسلامی مقدمه بیداری اسلامی، انقلاب جهانی و ظهور حضرت قائم (عج) است.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج از روز سه شنبه با حضور هشت هزار اثر شعری که سه هزار و 250 شاعر آنها را سروده بودند، کار خود را آغاز کرد.
حسین قنادیان افزود: در مراحل استانی این آثار داوری شدند و پس از برگزاری جشنواره های استانی، هزار اثر برگزیده به دبیرخانه برای داوری مرحله کشوری ارسال و در گروه های مختلف قضاوت شد.
وی گفت: در پایان 150 نفر از شعرا برای حضور در جلسه اختتامیه برگزیده شدند که از میان آنان 62 نفر برگزیده جشنواره بودند که 31 نفر صاحب رتبه شدند و بقیه در گروه های مختلف تقدیر شدند.
وی بیان داشت: آثار شاعران شرکت کننده در این جشنواره حول محورهای بیداری اسلامی، ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، آیینی، اجتماعی، عاشقانه و جهاد اقتصادی سروده شده بود.
در پایان این مراسم 31 برگزیده پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج معرفی و از آنان تقدیر شد.
پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج از روز سه شنبه با حضور 200 نفر از شعرای سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس در زاهدان برگزار شد.
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