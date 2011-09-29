استان های صادر کننده مجوز انتشار کتاب افزایش می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های موجود در استان های مختلف کشور، تعداد مراکز استانی صادر کننده مجوز انتشار کتاب افزایش می یابد.

وی افزود: در حال حاضر به جز استان تهران پنج مرکز در استان های مختلف کشور اجازه صدور مجوز انتشار کتاب را دارند و درخواست های گوناگونی نیز برای افزایش این مراکز استانی ارایه شده که در حال بررسی است.

دری ادامه داد: استان هایی که برای این منظور اعلام آمادگی کرده اند در راستای اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و نتیجه پس از تصویب در جلسه هیئت نظارت اعلام می شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مراقبت از فضای کتاب در کشور ضروری است، اضافه کرد: افزایش استان های صادر کننده مجوز انتشار کتاب علاوه بر تسریع در روند تولید و انتشار کتاب موجب افزایش نظارت بر محتوا و فضای کتاب ها می شود.

دری به ماندگاری و تاثیر عمیق آموزه هایی که از طریق کتاب به خواننده منتقل می شود، اشاره کرد و خواستار مراقبت بیشتر از حوزه کتاب توسط اقشار مختلف جامعه به ویژه روحانیون، اساتید دانشگاهی و مردم شد.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از قطب های مهم فرهنگی و علمی کشور است، افزود: کتابخانه های عمومی این استان تا پایان سالجاری با کتاب های جدید و تخصصی تجهیز می شوند.

گفتنی است استان آذربایجان شرقی جزو استانهای صادر کننده مجوز انتشار کتاب است.

نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور یک هزار ناشر از سراسر کشور با یک صد هزار عنوان کتاب و ششمین نمایشگاه مطبوعات از ششم تا دوازدهم مهرماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در حال برگزاری است.