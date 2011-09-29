تفاهم نامه همکاری بین بنیاد حفظ آثار و میراث فرهنگی البرز امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه ای در 6 بند و 7 ماده بعد از ظهر پنج شنبه به منظور توسعه همکاری ها بین اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان به امضا مدیران کل این دو اداره رسید.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: ما معتقدیم همکاری، مشارکت و تعامل این دو اداره کل در سطح استان می تواند سرمنشا خیر و برکات زیادی باشد.

وی افزود: در همین راستا کارشناسان این دو اداره کل با برگزاری جلسات تخصصی زمینه همکاری های دو جانبه در اجرای پروژه ها، فعالیت ها و اقدامات مربوط به فعالیت های دفاع مقدس را بررسی و مکتوب کردند که امروز در حضور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز که از یادگاران دوران دفاع مقدس هستند و نگاه خوب و مثبتی به این گونه فعالیت ها دارند این تفاهم نامه به امضا رسید.



فرهنگ مقاومت و ایثار کلید حل مشکلات فرهنگی امروز

همچنین محمد رضا پوینده مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: بسیار خوشحالم که امروز توانستم گامی هر چند کوچک در راستای حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس برداریم و خداوند را شاکرم که توفیق این خدمت را به ما عطا کرد.

وی ادامه داد: فرهنگ مقاومت و ایثار و فرهنگ دفاع مقدس کلید حل بسیاری از مشکلات فرهنگی امروز جامعه است و ما وظیفه خود می دانیم در این راستا تمام توان و تلاش خود را به انجام برسانیم.



پوینده یادآور شد: همکاری در زمینه مطالعه و اجرا پروژه باغ موزه و پارک موزه دفاع مقدس استان البرز، آموزش و پژوهش و تحقیقات در موضوعات مورد علاقه طرفین، انتقال تجربیات گردشگری جهت توسعه کاروان های راهیان نور و ثبت آثار معنوی و نقاط مهم فیزیکی دفاع مقدس به عنوان آثار ملی در چارچوب رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از این تفاهم نامه را شامل می شود.