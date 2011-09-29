به گزارش خبرنگارمهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دورههای گذشته این اردوها 70 هزار دانشآموز خراسان رضوی از سوی آموزش و پروش این استان با همکاری آستان قدسرضوی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.
محمد ابراهیم محمدی اظهار داشت: در دورههای گذشته، این اردو در سطح خراسان رضوی برگزار میشد و امسال برای نخستینبار از 10 استان کشور دانشآموزان در قالب اردوی زیارتی "رهروان رضوی" به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند.
وی افزود: این دانشآموزان از استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، بوشهر، سمنان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و یزد مشرف میشوند.
وی هدف از برگزاری این اردوی زیارتی سه روزه را، بهرهمندی این دانشآموزان از الطاف نورانی حضرت ثامن الحجج(ع)، افزایش سطح شناخت و معرفت دینی و ایجاد شور و نشاط معنوی عنوان کرد.
محمدی تصریح کرد: اردوی زیارتی "رهروان رضوی" همزمان با شروع دهه کرامت رضوی به مدت 10 روز در مشهد و در بارگاه منور رضوی برگزار میشود.
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