جایگاه اصناف با ادغام وزارتخانه ها مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد عصر پنجشنبه در هم اندیشی اصناف مازندران در مجمع امور صنفی شهرستان ساری افزود: با تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت متاسفانه اصناف احساس سردرگمی و گمراهی می کنند.

وی اظهار داشت: متاسفانه با تشکیل وزارتخانه جدید، عملا جایگاه اصناف در بدنه جدید مشخص نیست و اصناف دچار سردرگمی شدند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصناف نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور و استان دارند، تصریح کرد: متاسفانه با این اقدام دولت، فعالیت اصناف عملا روی هوا است.

یوسف نژاد با بیان اینکه متاسفانه جایگاه اصناف در سالهای متمادی در تصمیم گیریهای استانی و کشوری مغفول مانده است، یادآور شد: این قاطبه اثرگذار و ارزشمند جامعه همواره در ادوار مختلف یاری رسان دولت ها و مدیران بوده است.

وی با اعلام اینکه سرمایه گذاری در بخش اصناف بسیار کم بوده است، افزود: در صورت استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های اصناف، ارزش افزوده و اشتغال این بخش اثرگذار جامعه از سایر بخشها بیشتر است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قابلیت های اقتصادی و اشتغالزایی بخش اصناف در استان مغفول مانده است، اظهار داشت: باید جایگاه اصناف مازندران در کشور مشخص شود.

سید رمضان شجاعی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندرود و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نوپا بودن صنعت مازندران گفت: توفیقات استان در حوزه های صنعت، معدن و تجارت باید به صورت توامان محقق شود.

وی با بیان اینکه ایجاد رادیوشهری می تواند مطالبات به حق مردم مناطق را به خوبی بازگو کند، در صورت حمایت مدیریت ارشد استان، رسانه استانی قابلیت راه اندازی رادیو شهری در تمام شهرهای مازندران را دارد.