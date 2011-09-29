به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری دیدار ایران و چین در فینال مسابقات قهرمانی آسیا چهره‌های مطرح ورزشی و استقرار آنها در جایگاه ویژه سالن 12 هزار نفری آزادی بیشتر شده است.

کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال، از جمله نفراتی است که برای تماشای این بازی به سالن 12 هزار نفری آزادی آمده است.

حمید سجادی معاون وزارت ورزش و جوانان نیز از چهره‌هایی است که پیش از شروع بازی به سالن آزادی آمده است.

احمدی رئیس انجمن عکاسان و خبرنگاران ورزشی نیز از افراد حاضر در این سالن است.

طبق برنامه قرار است محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان نیز برای تماشای دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و چین و حضور در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به سالن 12 هزار نفری آزادی بیاید.

دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و چین در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا از ساعت 18:30 آغاز شده است.