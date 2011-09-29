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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

والیبال قهرمانی آسیا- تهران

نشست خبری دیدار رده بندی برگزار نشد

نشست خبری دیدار رده بندی برگزار نشد

مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های برگزارکننده دیدار رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به دلیل جمعیت زیاد تماشاگران از حضور در محل برگزاری نشست خبری بازماندند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه مصوب شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از مرحله مقدماتی این رقابت‌ها و بعد از برگزاری هر بازی نشست خبری با حضور مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های مسابقه دهنده، برگزار می‌شد.

این در حالی است که نشست خبری دیدار دو تیم کره جنوبی و استرالیا در مرحله رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که امروز برگزار شد به دلیل فشردگی جمعیت و مسدود بودن راه‌های ورود به اتاق نشست خبری برگزار نشد.

تیم ملی والیبال کره جنوبی در دیدار رده بندی با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

کد مطلب 1420195

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