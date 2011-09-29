نشست خبری دیدار رده بندی برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه مصوب شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از مرحله مقدماتی این رقابت‌ها و بعد از برگزاری هر بازی نشست خبری با حضور مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های مسابقه دهنده، برگزار می‌شد.

این در حالی است که نشست خبری دیدار دو تیم کره جنوبی و استرالیا در مرحله رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که امروز برگزار شد به دلیل فشردگی جمعیت و مسدود بودن راه‌های ورود به اتاق نشست خبری برگزار نشد.

تیم ملی والیبال کره جنوبی در دیدار رده بندی با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.