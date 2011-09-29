تشریح دستاوردهای سفر استانی آملی لاریجانی به زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی عصر پنجشنبه در پایان سفر استانی خود به زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این سفر با قضات و کارکنان دادگستری، نخبگان، علما و روحانیون و خانواده‌ شهدا دیدار داشتم، گفت: پیشنهادهای خوبی از سوی مردم و نخبگان مطرح شد که برایم جالب بود که در این استان تعداد علما و روحانیون قابل توجه است.

وی افزود: در شورای اداری استان هم خدمت استاندار و مسئولان بودیم که مطالب مفیدی ارایه شد. همچنین برای نخستین بار دبیرخانه سراسری الکترونیکی برای تبادل مکاتبات دستگاه قضائی کشور افتتاح شد.

رئیس دستگاه قضا یکی از کارهای خوب در این سفر را حضور مسئولان عالی قضائی در مساجد شهرهای استان زنجان عنوان کرد و افزود: این برای نخستین بار بود که مردم چهره به چهره با خادمان خود در دستگاه قضائی ملاقات می‌کردند و از این اقدام راضی بودند. امیدواریم در سایر سفرها این روند ادامه یافته و مدلی شود که در کل ایام سال اجرایی شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: در این سفر چند پروژه عمرانی افتتاح شد و مسئولان عالی قضائی نیز از زندان‌ها بازدید کردند.

وی گفت: وضعیت زندان‌های زنجان نسبت به استان‌های دیگر بهتر است و سیستم قضائی این استان از حیث ورود پرونده و رسیدگی بهتر از سایر استانها است.

آملی لاریجانی گفت: حضور مسئولان عالی قضائی در صدا و سیمای استانی هم قابل تامل بود.

به گزارش مهر، رئیس دستگاه قضا امشب زنجان را به مقصد تهران ترک می‌کند.