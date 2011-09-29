جوانان ایران با تساوی برابر امید تایلند صدرنشین شد/ دیدار با قطر برای صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال شش جانبه ویتنام عصر امروز پنجشنبه تیمهای فوتبال جوانان ایران و امید تایلند برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در این بازی که در زمینی کاملا لغزنده برگزار شد و شاگردان اکبر محمدی موقعیت های فراوان گلزنی را از دست دادند، سردار آزمون در دقیقه 70 برای تیم ایران گل زد ولی تیم امید تایلند در دقیقه 76 گل خورده را جبران کرد.
از سوی مسئولان برگزاری مسابقات، در پایان این بازی سردار آزمون به عنوان گلزن برتر و دروازهبان تایلند که با واکنشهای خود بارها مانع از گلزنی بازیکنان ایران شد، به عنوان ارزشمندترین بازیکن میدان انتخاب شدند و کاپ و پاداش 100 دلاری دریافت کردند.
با این نتیجه تیم ایران با 4 امتیاز و تفاضل گل 3+ به عنوان صدرنشین گروه اول شد و تایلند با 4 امتیاز و تفاضل گل 2+ در رده دوم قرار گرفت تا هر دو تیم راهی مرحله بعد شوند.
در دیگر دیدار برگزار شده، در گروه دوم تیم امید ویتنام با نتیجه 2 بر یک از سد قطر گذشت و با 6 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعد شد و تیم امید قطر هم با 3 امتیاز دوم شد.
بر این اساس در دیدار نیمه نهایی تیم فوتبال جوانان ایران به دیدار تیم امید قطر میرود که از چندین بازیکن سنگالی و آفریقایی سود میبرد. ویتنام هم به دیدار تایلند خواهد رفت.
تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا آماده میکند. این تیم در آن رقابتها با تیمهای جوانان ازبکستان، پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان همگروه است. این رقابتها از نهم تا نوزدهم آبانماه در همدان برگزار میشود.
