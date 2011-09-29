زیرساختهای صادراتی مازندران فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی اصناف مازندران در مجمع صنفی شهرستان ساری افزود: بخش بازرگانی چالش های بخش اقتصادی را دارد که ضروری است با ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع، توجه بیشتر به اصناف شود.

وی اظهار داشت: وجود 625 اتحادیه، 18 مجمع امور صنفی در مازندران، یک سازمان خصوصی منسجم را پدیدار کرده که لازم است توجه مسئولان استان به این حوزه بسیار ضروری به نظر می رسد.

رئیس سابق سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 65 درصد درآمد ناخالص ملی از محل بخش خدمات صورت می گیرد، تصریح کرد: بخش اعظمی از این درآمد از طریق اصناف محقق می شود.

وفایی نژاد با بیان اینکه بخش بازرگانی چالشهای اختصاصی خود را دارد، یادآور شد: در صورت عدم توجه به بازار، نظام توزیع با چالشهایی مواجه می شود.

وی در عین حال با اشاره به فراهم نشدن زیرساختهای صادراتی مازندران گفت: هم اکنون صادرات استان به صورت تخصصی انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان به واسطه اینکه خود به تنهایی صادرکننده هستند، افزود: باید از ظرفیتهای اصناف در توسعه صادرات مازندران استفاده کرد.

مرتضی هاشم پور، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه نگاه استان به اصناف حمایتی و نظارتی است، اظهار داشت: مجامع صنفی و کسبه احترام ویژه ای برای ما داشته و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بالندگی و توسعه اقتصادی کشور با مشارکت اصناف در برهه های مختلف برای ملت ایران پدیدار شده است، افزود: 50 درصد اقتصاد کشور و استان به سه بخش صنعت، معدن و تجارت متکی است.

هاشم پور با اشاره به وجود 130 هزار واحد صنفی فعال در مازندران اظهار امیدواری کرد با هماهنگی صنوف و با سرمایه های واحدهای خدماتی استان، ضریب سرمایه گذاری صنعت، معدن و تجارت مازندران را به صورت توامان ارتقاء داد.

18 مجمع صنفی در قالب 620 اتحادیه در مازندران فعالیت می کنند.