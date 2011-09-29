تغییرات احتمالی در تراکتورسازی / حضور یک خارجی در خط حمله و گلر سوم درون دروازه

به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازان که تمرینات یکی، دو روز گذشته خود را در هوای نسبتا سرد پاییز تبریز برگزار کرده اند، برای دیدار با مس کرمان تغییراتی اجباری در ترکیب خود خواهند داشت که ناشی از مصدومیت و محرومیت چند بازیکن اصلی این تیم است.

علاوه بر بازیکنان جانشین که قرار است به جای فردین عابدینی و احمد آل نعمه مصدوم در زمین حاضر شوند، سیاوش اکبرپور نیز به دلیل محرومیت غایب تیم تبریزی در دیدار برابر مس خواهد بود و از اینرو امیر قلعه نویی باید بازیکن دیگری را جایگزین مهاجم مورد علاقه خود کند که پیش بینی می شود یکی از بازیکنان خارجی تراکتورسازی در مصاف عصر جمعه در خط حمله این تیم بازی کند.

اما مهم ترین تغییر در ترکیب تراکتورسازان، احتمالا در درون دروازه این تیم باشد.

طی هشت هفته سپری شده از لیگ، امیر قلعه نویی مدام به عباس محمدی و مهدی ثابتی میدان داد ولی وقتی این دو دروازه بان بخصوص در دو بازی اخیر، اشتباهات فاحشی انجام دادند تا تراکتورسازی پنج گل در دو بازی دریافت کند، حال به نظر می رسد نوبت به نمایش محسن فروزان در چارچوب دروازه این تیم رسیده تا فرصتی برای اثبات توانایی های خود و البته رضایتمندی کادر فنی داشته باشد.

در این چند هفته، قلعه نویی همواره از نداشتن اطمینان خاطر از بابت دروازه تیمش اذیت شده و حتی در برخی محافل نیز صحبت از جذب دو دروازه بان دیگر از تیم های پرسپولیس و ذوب آهن به میان آورده که البته دروازه بان سوم تراکتورسازی می تواند در صورت حضور در بازی با مس و نشان دادن توانایی هایش، تا حدودی خیال ژنرال را از قفس توری تیمش راحت تر کند.

تیم تراکتورسازی از ساعت 17:45 فردا (جمعه) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم مس کرمان خواهد بود.