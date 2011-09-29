رده بندی نهایی تیم ها مشخص شد/ ایران اول، ازبکستان آخر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس رده بندی نهایی تیم‌های شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا تیم ایران به عنوان قهرمان این رقابت‌ها در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

تیم ملی ازبکستان هم که در آخرین دیدار خود متحمل شکست شد در رده آخر قرار گرفت.

رده بندی 16 تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها به این شرح است.

1- ایران

2- چین

3- کره جنوبی

4- استرالیا

5- ژاپن

6- هند

7- پاکستان

8- سریلانکا

9- قزاقستان

10- تایلند

11- اندونزی

12- قطر

13- چین تایپه

14- ترکمنستان

15- افغانستان

16- ازبکستان