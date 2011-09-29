به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا در تهران کمیته برگزاری این دیدارها اسامی بهترین بازیکنان را اعلام کرد.

برترین های شانزدهمین دوره رقابت های والیبال مردان آسیا به این شرح هستند:

* بهترین دریافت کننده: آرش کمالوند از ایران

* امتیازآورترین بازیکن: جون گونگین از کره جنوبی

* بهترین زننده سرویس: یوهان کیم از کره جنوبی

* بهترین اسپکر: رابرت ناتان از استرالیا

* بهترین دفاع: لیانگ یونگ لانگ از چین

* بهترین پاسور:‌ امیر حسینی از ایران

* بهترین لیبرو: فرهاد ظریف از ایران



تیم ایران امروز پنج شنبه با نتیجه 3 بر یک (22 بر 25، 25 بر 18، 25 بر 19، 25 بر 16) در دیدار پایانی مقابل چین به برتری رسید و برای نخستین بار قهرمانی رقابت های والیبال آسیا را از آن خود کرد.