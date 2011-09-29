به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات قهرمانی والیبال مردان آسیا در تهران آیین اختتامیه و اهدای جام و مدال قهرمانان با حضور مسئولان ورزش کشور برگزار شد.

در این مراسم که با حضور محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، حمید سجادی معاون ورزش این وزارتخانه به همراه معاونان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر میهمانان برگزار شد، جام و مدال سه تیم نخست این رقابت ها به آنان اهدا شد.

جام و مدال اعضای تیم ملی والیبال مردان کشورمان که برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی والیبال آسیا ایستاد توسط محمد عباسی به همراه حمید سجادی معاون وی به اعضای تیم اهدا شد.

علیرضا نادی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، نیز جام قهرمانی کشورمان در شانزدهمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی آسیا را از دست وزیر دریافت کرد.

تیم ایران امروز پنج شنبه با نتیجه 3 بر یک (22 بر 25، 25 بر 18، 25 بر 19، 25 بر 16) در دیدار پایانی مقابل چین به برتری رسید و برای نخستین بار قهرمان رقابت های والیبال آسیا شد. .