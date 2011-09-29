آرش کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در آسیا را به تمام مردم تبریک گفت و اظهار داشت: رسیدن به این عنوان مهم ترین هدف من در این مقطع زمانی بود. واقعاً طی چند ماه گذشته تلاش زیادی کردیم تا بتوانیم قهرمان شویم.

وی با اشاره به اینکه قهرمانی امشب تیم ملی والیبال نخستین قهرمانی ایران در رقابت های جام ملت‌های آسیا است، تصریح کرد: البته کره جنوبی و چین هم از تیم‌هایی بودند که برای قهرمانی آمده بودند اما بدون شک می‌گویم حق ما برای رسیدن به این عنوان بیشتر از همه بود. اگر امشب قهرمان نمی‌شدیم در رسیدن حق به حقدار شک می‌کردم.

کمالوند که عنوان با ارزش‌ترین بازیکن مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا را از آن خود کرد، یادآور شد: وقتی نامم را صدا کردند بهت زده شدم. این باعث خوشحالی من است که در شب قهرمانی تیم، کاپ باارزش‌ترین بازیکن را هم گرفتم اما بدون شک اگر زحمات دیگر بازیکنان نبود به این جام نمی رسیدم. کاپ من متعلق به همه بازیکنان است. در کل اینکه این شب تاریخی را فراموش نخواهم کرد.

تیم ایران امروز پنج شنبه در سالن آزادی با نتیجه 3 بر یک (22 بر 25، 25 بر 18، 25 بر 19، 25 بر 16) در دیدار پایانی مقابل چین به برتری رسید و برای نخستین بار قهرمان رقابت های والیبال آسیا شد.