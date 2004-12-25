بزرگترين تشكل مذهبي اهل تسنن عراق همچنان خواستار تاخير در انتخابات است

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالغفور السامرايي در گفتگو با راديو آمريكايي " سوا " گفت : ما به تعويق افتادن انتخابات راتنها راه حل مي دانيم .



عضو هيات علماي مسلمانان اهل تسنن و مديركل دفتر اوقاف اهل تسنن عراق افزود: به تعويق افتادن انتخابات عراق تنها راه حلي است كه به عراقي ها اجازه مي دهد بر روي يك خط مشي با هم توافق كنند.



وي گفت : با اين حال اگرانتخابات در موعد مقرر (11 بهمن ) برگزار شود ما هرگز در آن مشاركت نخواهيم كرد و هرگز موافقت نخواهيم كرد كه احدي به عنوان نماينده ما در مجلس ملي وارد شود.



السامرايي درباره اينكه آيا شما به علت وضعيت امنيتي در عراق خواهان تعويق انتخابات هستيد يا دلايل ديگري داريد؟ گفت: علت درخواست براي تعويق اين است كه اين گروه ها كه خواهان چنين مساله اي هستند با هم جلسه نگرفته اند و براي نحوه وارد شدن درانتخابات با هم توافق نكرده اند ما مي خواهيم كه انتخابات تا شش ماه به تاخير افتد تا عراقي ها بتوانند بر روي يك خط مشي و ديدگاه به توافق برسند اينكه بخشي شركت كند وبخشي ديگر وارد انتخابات نشود ممكن نيست ما خواهان تعويق انتخابات هستيم و آن را تنها راه مي دانيم هرچند اين اظهار نظر شخصي من است.

از سوي ديگر شبكه خبري الجزيره گزارش داد :شيخ موفق الدوري عضو هيات علماي مسلمانان اهل تسنن عراق به ضرب گلوله نظاميان آمريكايي در بغداد كشته شد .



شايان ذكراست احزاب و گروه هاي عراق و حتي مسئولان دولت و مجلس ملي موقت مواضع ضدو نقيضي درباره انتخابات در پيش گرفته اند درحالي كه احزاب نماينده اكثريت مردم عراق و مراجع شيعه و دولت موقت بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد كرده اند برخي گروه هاي وابسته به اقليت خواستار به تعويق افتادن انتخابات تا شش ماه ديگر شده اند كه برخي كشورهاي عربي نيز از تعويق انتخابات حمايت كرده اند.