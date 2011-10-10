تمرینات کاپیتان در کنار حجازی و درخشش پرویز برومند/ از فردا پشت درهای بسته

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 17:30 در ورزشگاه دستگردی برگزار شد میشائیل هنکه، جاسم کرار و بازیکنان ملی پوش غایب بودند و فرهاد مجیدی نیز که در تمرینات صبح غایب بود بیشتر از سایر بازیکنان در کنار آتیلا حجازی تمریناتش را پیگیری کرد. حجازی در تمرین امروز حضور پررنگی داشت.

اعضای کادر فنی استقلال نیز دقایقی در مورد حساسیت دیدار با راآهن نشست داشت و سپس بازیکنان به دلیل اینکه صبح تمرین کرده بودند با آقا وسط کار را شروع کردند و در ادامه با فوتبال درون تیمی و بازی سرعتی دستورات کادر فنی را به اجرا درآوردند.

پرویز برومند که چند ماهی است در تمرینات آبی پوشان حضور دارد در تمرین امروز بسیار آماده بود و درخشش چشمگیری داشت. براساس تصمیم کادر فنی تیم فوتبال استقلال قرار است تمرینات این تیم از روز سه شنبه پشت درهای بسته برگزار شد. این تیم در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر روز جمعه به مصاف راه آهن خواهد رفت.