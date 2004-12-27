شير در مدارس توزيع شد ، اما نه شير استريل

رئيس اتحاديه تعاوني هاي لبني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه قيمت شير رايگان مدارس دير به كارخانه هاي توليد كننده شير ابلاغ شده است ، گفت : به دليل تاخير در اعلام قيمت شير رايگان مدارس از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كارخانه ها در توليد شير استريل دچار مشكل شده اند و در حال حاضر 30 درصد از ميزان تعيين شده شير استريل در مدارس توزيع نمي شود.

امير نعيمي با اشاره به اينكه 50 درصد از شير رايگان مدارس استريل است ، افزود : شير استريل مي بايست دو روز در هفته در مدارس توزيع مي شد كه به دليل كمي توليد در حاضر فقط يك روز در هفته توليد مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه 50 درصد از شير رايگان مدارس پاستوريزه است ، گفت : در حال حاضر بر اساس قيمت اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي قيمت 200 سي سي شير استريل 144 و 200 سي سي شير پاستوريزه 75 تومان است.

رئيس اتحاديه تعاوني هاي لبني با اشاره به اينكه شيرهاي استريل در پاكت هاي مقوايي يا ليوانهاي پلاستيكي و شيرهاي پاستوريزه در پلاستيك بسته بندي شده اند ، اظهار كرد : دماي نگهداري شير پاستوريزه 5 درجه است و به دليل فساد سريع ، اين نوع شير بايد در مدرسه مصرف شود.