دولت مكلف به جمع آوري سلاح هاي غيرمجاز شكاري شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري گراميداشت روز محيط بان علي سميعي ، معاون دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست كه با اعلام اين خبرخاطرنشان ساخت: قانون برنامه چهارم توسعه دولت رامكلف كرده كه ميزان حفاظت از مناطق را افزايش دهد به همين منظور مطابق با بند ب ماده 67 قانون برنامه چهارم دولت مكلف است صدور مجوز براي سلاح هاي شكاري را كه در اختيار افراد قرار مي گيرد محدود كند.

وي افزود: همچنين دولت مكلف شده است نسبت به جمع آوري تمامي سلاح هاي غير مجاز شكاري در بين افراد جامعه اقدام كند كه اين امر علاوه بر بالا بردن ضريب حفاظتي مناطق و حيات وحش ، درگيري بين متخلفان و محيط بانان را كه عمدتا منجر به نقص عضو ويا شهادت ماموران ما مي شود كاهش مي دهد.