وزير كشور: زير سؤال بردن كليت عملكردها به معناي زير سئوال بردن نظام مبتني بر انديشه ديني است

به گزارش سرويس سياسي مهر، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري گفت : زير سؤال بردن كليت عملكردها به معناي زيرسؤال بردن نظام مبتني بر انديشه ديني و همسويي ناخواسته با كساني است كه تلاش مي كنند نظام مبتني بر انديشه ديني را ناكارآمد و تجربه اي ناموفق معرفي كنند.



وي تصريح كرد: مجموعه اقدامات انجام شده و اعتبارات تخصيص يافته در بخش هاي ديني و حوزه اي طي8 سال اخير اصلاً با پيش از آن قابل مقايسه نيست. وزير كشور افزود: ما در برنامه هاي تبليغي مان بايد به سمتي برويم كه نوع نگاهمان به مسائل اجتماعي، به ناكارآمد نشان دادن نظام ديني منتهي نشود.



موسوي لاري وجود برخي انتقادات نسبت به كارهاي انجام شده را امري طبيعي دانست و گفت: هنر ما اين است كه با محوريت روحانيت و با عزم حضرت امام (ره) در دنيا اعلام كرديم كه تفكر ديني مي تواند محور برنامه ريزي باشد و توسعه با توجه به ارزش ها امكان پذير است و ارزش هاي ديني مانع توسعه نيست.



وزير كشور در بخشي از سخنان خود گفت: روحانيت با سربلندي و افتخار مي تواند از برپايي نظامي كه توانسته با همه مشكلات موجود از استقلال و تماميت كشور صيانت و آن را از هجوم بيگانگان محافظت نمايد، دفاع كند.



وي در پايان تأكيد كرد: ايران اسلامي امروز مقتدرترين كشور است و با چشم انداز 20 ساله توسعه كشور محور فعاليت هاي اقتصادي و عمراني منطقه خواهد بود و هيچ شبهه و ترديدي در اين وجود ندارد.



وي همچنين با يادآوري اين نكته كه موفقيت هاي ملموس و واقعي نبايد مانع از مشاهده نقائص و رفع آن شود، گفت: نمي توانيم نارسايي ها را در حوزه فرهنگي و اجتماعي نديده بگيريم اما همه چيز را نيز نمي توانيم سياه ببينيم و به گونه اي رفتار كنيم كه گويا همه چيز از دست رفته است.



گفتني است پيش از سخنان وزير كشور، حجت الاسلام والمسلمين ايماني نماينده ولي فقيه و امام جمعه بوشهر طي سخناني بر نقد منطقي توأم با واقع نگري در قضاوت ها و داوري ها تأكيد و از عملكرد چند ساله اخير دولت در راستاي توسعه و عمران استان تقدير و تشكر كرد.

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