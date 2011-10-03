تصویب اعتبار پروانه بیسیم های اختصاصی/ مدت اعتبار برای کاربران نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 13 بهمن ماه سال 1361 هیئت وزیران را اصلاح کرد.

در این مصوبه حداکثر مدت اعتبار پروانه‌های رادیویی مندرج در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای اصلاح و تصویب شد که این اقدام با هدف بهبود روند صدور پروانه‌های رادیویی، تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان برپایی شبکه‌های رادیویی اختصاصی، جلوگیری از تشریفات اداری و صرفه‌جویی در هزینه و وقت صورت گرفته است.

براساس این مصوبه، حداکثر مدت اعتبار پروانه بیسیم های اختصاصی برای دو گروه کاربران "نظامی، انتظامی، امنیتی و حراست‌ها" و "ارائه‌کنندگان خدمات اضطراری، امدادی، امنیتی" مدت 5 سال تعیین شده است.

همچنین، حداکثر مدت اعتبار پروانه برای گروه کاربران شرکت ارتباطات زیرساخت برای " شبکه زیرساخت و اپراتورهای ارائه خدمات ارتباطی برای شبکه انتقال غیر زیرساخت" و برای گروه کاربران " توزیع یا انتقال یا مدیدریت برق، گاز، نفت، آب، پول، فاضلاب، راه، خدمات شهری، حمل‌ و ‌نقل شهری و بین شهری، محیط زیست و دستگاههای دولتی برای شبکه‌های ‌عملیاتی امنیتی 4 سال تعیین شده است.

به گزارش مهر، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداکثر مدت اعتبار پروانه برای "پروژه‌های عمرانی طولانی مدت"، سه سال و حداکثر مدت اعتبار پروانه برای "سایر کاربران" یک سال است.