وزیر ورزش به مشکلات جودو رسیدگی کند/ جودوی ایران بیمار است

امیر قمی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: دو ماه از بهترین روزهای تابستان را به دلیل عناد مسئولان فدراسیون با بنده از دست دادیم تا نوجوانان هنرآموز و عاشق جودو در شهرری روی آسفالت یا در پارک‌ها تمرین کنند.

وی افزود: نمی دانم چرا و به چه دلیل مرا محروم کردند. می گویند علیه رئیس فدراسیون مصاحبه کرده‌ام و شخصی که اکنون بعد از امینی همه کاره فدراسیون است به دلایل واهی از من شکایت کرده است! آیا بیان واقعیات و مشکلات جودو باید شش ماه محرومیت داشته باشد؟ چرا باید رئیس کمیته انضباطی وکیل رئیس فدراسیون باشد و از او دفاع کند؟ آیا کسی که در مسند قضاوت است می تواند از کسی دفاع کند؟

مربی پایگاه قهرمانی جودوی شهرری در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: حرف من این است که یک جودوکار که در سه المپیک حضور داشته، بیشترین جودوکار و قهرمان را تحویل تیم ملی داده، چرا نباید یک سالن 250 متری برای آموزش داشته باشد؟ آیا سالنی که خودم آماده کرده‌ام حق من نیست؟ مگر شاگردان من افتخارآفرین نشدند تا امثال امینی سال‌ها در راس جودو حضور داشته باشند؟

قمی خاطر نشان کرد: جودوی ایران بیمار است و اهالی جودو از حضور افراد تکراری خسته شده‌اند. ساختاراین جودوی بیمار باید از پایه و اساس اصلاح شود و این ممکن نمی شود مگر با رفتن امینی و همکارانش از فدراسیون! از وزیر ورزش می خواهیم مشکلات جودو را کارشناسی کند، صغرسنی، شکست‌های دامنه دار وهزاران مشکل دیگر را مورد بررسی قرار دهند و... .

وی خاطر نشان کرد: اهالی جودو از وزیر ورزش و امور جوانان انتظار دارند با یک کمربند که با چاپلوسی به کمر او بستند مشکلات جودو را فراموش نکرده و به آنها رسیدگی کند.

این مربی سازنده جودو در پایان گفت: از جعفر فرجی و حمید زمانی، فرماندار شهرری و معاون او تشکر می کنم که نه به بنده که به جوانان آینده‌دار شهرری لطف داشته و با نگاه دقیق به مشکلات موجود دستور بازگشایی سالن جودوی این شهر را دادند.

قابل ذکر است که 47 روز قبل تربیت بدنی شهرری با حکم فدراسیون جودو، پایگاه قهرمانی جودو شهید مقدم را تعطیل کرده بود، که عصر پنجشنبه با نامه فرماندار سالن بازگشایی و دوباره در اختیار جوانان شهرری قرار گرفت.