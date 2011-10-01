برگزیدگان کشوری و استانی دومین المپاد نانو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از بین 4 هزار و 283 دانش آموز شرکت کننده در دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناور نانو، 20 برگزیده کشوری بر اساس مجموع امتیازهای به دست آمده در آزمونهای مرحله اول و دوم المپیاد، کار آزمایشگاهی و ارائه پروژه شبیه سازی در فناوری نانو و نگارش مقالات علمی به عنوان برگزیدگان نهایی المپیاد معرفی شدند.

علاوه بر این 25 نفر از شرکت کنندگان در هر استان که حداقل 60 درصد امتیاز نفر اول را کسب کرده بودند، به ‌عنوان نفرات برتر استان معرف شده و از آنان تقدیر به عمل آمد.



اسامی برگزیدگان دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در چهار سطح مدال طلا، مدال نقره، مدال برنز و دیپلم افتخار به شرح زیر است.



دارندگان مدال طلا:

مسعود عبدلی

اشکان خاوران



دارندگان مدال نقره

صهباء خرمی

امیرحسین حاج آقاجان معمار

محمدرضا صادقیون

یوسف شلاگه



دارندگان مدال برنز

محمد حاتمی خوشمردان

سروش نردینی

محمدعلی نرمانی

محمدمهدی ترحمی

محمدرضا بسکابادی

آرمین شماعی زاده

پریا عبداللهی

فاطمه نجارنیا

نسترن حیدری

بهرام محمدزاده

رویا ایزدی مزدیدی



دارندگان دیپلم افتخار

محمد همایونفر

بهرام سریان

الهه مالکی

برگزیدگان استانی

یزد/ ثنا السادات پورطباطبایی

یزد/سید محمد سینا بقایی فر

یزد/امیر حسین کلانتری

مازندران/علی جهانی

مازندران/میلاد عباسپور

مازندران/گلپر رستم نتاج

آذربایجان/ شرقی الهه پسیانیان

آذربایجان شرقی/امین عظیمی

آذربایجان شرقی/مینا مطلب زاده خان میری

خراسان شمالی/سیده زهرا هاشمی

خراسان شمالی/حسن گروان

خراسان شمالی/فرهاد گوهری

اصفهان/مریم افشاری

اصفهان/ وحید علیزاده

گلستان/ ملیحه نوری داشلی برون

گیلان/زهیر نیرومند

کهکیلویه و بویراحمد/ مائده انصاری

هرمزگان/ کتایون الماسی بندری

هرمزگان/عارفه جمالی زاده

زنجان/ سنا رضا شجاع

همدان/ فاطمه مستوفی

همدان/مانا ساکی

همدان/فاطمه رشکن

البرز/ میترا امر

خوزستان/ محمد سلیمانی



این افراد علاوه ‌بر جوایز فوق، برای انجام تحقیقات در زمینه فناوری نانو نیز مورد حمایت باشگاه نانو قرار می گیرند.