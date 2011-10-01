به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسحاقی بازیگر، نویسنده و کارگردان درحال نگارش یک سریال برای مرکز سمنان با مضمون دفاع مقدس است.

این مجموعه تلویزیونی با عنوان "تیم آزادی" ماجرای تیم فوتبالی را روایت می‌کند که بازیکنانش در جبهه شهید شده‌اند. تیم آزادی سمنان به عنوان یک تیم بهشتی شناخته می‌شوند که دغدغه‌های ورزشی دارند.

فضای این سریال مشابه مجموعه "بهترین تابستان من" نوشته علیرضا اسحاقی است. البته این متن طنز نیست و مسائل دفاع مقدسی و اجتماعی را مدنظر خود قرار داده است.

نگارش "تیم آزادی" بنا بود دی ماه سال گذشته به اتمام برسد، اما این امر محقق نشد.