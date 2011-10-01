به گزارش خبرنگار مهر، با مراجعه فردی به کارآگاهان آگاهی شهرستان لنگرود و اعلام اینکه مدیرعامل یکی از شرکت ها با دادن وعده و وعید بابت تسریع در اعزام وی به خارج از کشور به طور مستمر از وی 500 میلیون ریال کلاهبرداری و متواری شده، کارآگاهان رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

کارآگاهان با تحقیقات فنی و تجسس های پلیسی موفق به شناسایی این متهم شده و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند، متهم به بزه انتسابی اعتراف و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

کشف 21 هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در رودبار

ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان رودبار استان گیلان 21 هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند،

ماموران کلانتری 16 رستم آباد رودبار در راستای گشت های هدفمند پلیسی به راننده و سرنشین یک دستگاه خودروی پژو 405 در محور اصلی مشکوک و دستور خودرو را صادر کردند.

ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو موفق به کشف 21 هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق و مقادیری کالای خارجی غیر قانونی شدند.

متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.