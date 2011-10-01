به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این آیین مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان در سخنانی گفت: هنرمندان با حضورشان در دفاع مقدس توانستند با ابزارهنر، لحظات غرور آفرینی را ثبت کنند که البته شاید به این عزیزان توجه نشده و آنچنان که در شان آنها باشد از آنها قدردانی نشده است.
سرسنگی در ادامه بیان کرد: ما اینک زمانی که هنوز بوی دفاع مقدس هنوز به مشام میرسد برنامهای در این خانه که متعلق به هنرمندان است ترتیب دادیم که به سهم خود از زحمات این هنرمندان تقدیر کنیم.
مدیر عامل خانه هنرمندان با بیان این که به علت نداشتن سیاست فرهنگی درست و استراتژی دقیق برای پاسداشت هفته دفاع مقدس فاصلهای بین نسلها ایجاد شده تصریح کرد: تقصیر ما است که نتوانستیم با زبان نسل جوان امروز ارزشهای دفاع مقدس را به آنها هدیه کنیم. واقعیت اینجاست که ما تنها شکل این پیام را گرامی داشته ایم.
وی همچنین بیان کرد: حلقهای که در این زنجیر مفقود شده است محتوا و بطنی است که در دفاع مقدس وجود دارد و میتوانست به شکل های معاصر مدتها آبشخورهنرمندان نسل جوان شود.
سرسنگی ادامه داد: واقعا نمیدانم چگونه میتوان قدرزحمت عکاسی مثل «امیرعلی جوادیان» را شناخت. کسی که در شدیدترین لحظات جنگ بههمراه دوربینش در جبههها حرکت میکرد. این عکاسها از لنزهای آنچنانی که بتوان بهکمک آن از دور لحظهها را شکار کرد استفاده نمیکردند بلکه در لحظات جنگ حضورداشتند.
سرسنگی در پایان سخنانش با اشاره به این که فعالیت های امروز بیش از آن که از هویت آن بگویند از کالبد حرف میزنند، تاکید کرد: باید به محتوا و بطن ارزش های دفاع مقدس بیاندیشیم و برنامه ریزی کنیم.
سپس از مجید دوخته چیزاده عکاس جنگ با اهدای لوح تقدیر، قدردانی کرد.
در ادامه مراسم امین تارخ بازیگر سینما در مراسم تقدیر از امیرعلی جوادیان عکاس دفاع مقدس ابراز کرد: فکر نمیکنم اگر آقای جوادیان این لوح و تندیس را از دست من بگیرند شکوهیبرایشان داشته باشد بلکه این کار، اتفاق بزرگی برای من محسوب میشود.
این بازیگر سینما دفاع و پایمردی را واژهای مقدس در همه ادیان دانست و افزود: طبیعی است که در ایران به علت جنگ تحمیلی، تقدس واژه دفاع بیشتر احساس میشود و باید به کسانی که شهید شدهاند حسادت کنیم. چرا که تقدس را به اوج خود رساندهاند.
تارخ تصریح کرد: کسانی هم که با دوربینشان لحظاتی از این تقدس را ثبت کردهاند علاوه بر این که شایسته تقدیر هستند شایستگی دیگری هم دارند؛ یعنی برای پیامرسانی به مخاطب دیروز و امروز تاریخ یک ملت را ثبت کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: ای کاش سینمای ما هممیتوانست اندکی از این تقدس را در قالب فیلمهای سینمایی یا سریالهای جنگی تولید کند.فیلم هایی که در این زمینه تولید شدند دو دسته بودند برخی به شعار روی آوردند و دسته دیگر از از سفرهای که شده بود استفادهشان را کردند.
پس از آن فرهاد توحیدی عضو شورایعالی خانه هنرمندان برای تقدیر از محسن قیصری مستندساز جنگ بالای صحنه آمد و گفت: فکرمیکنم سخن گفتن من در چنین جمعی غلبه حاشیه بر متن است. ما کسی نیستیم که اینجا سخن بگوییم. همه دفاع مقدس برای من تداعیکننده همین نکته حاشیه به متن است. بعضی در متن بودند و جنگیدند و ما در کنج عافیت و در حاشیه امن نشسته بودیم.
توحیدی ادامه داد: سالها سینمای ایران زور میزنداین امر را به اسم تجربه عارفانه و البته به سفارش، با عنوان فیلم معنا گرا به مخاطب منتقل کند. غافل ازاین که تجربه عارفانه یا معرفت شناسانه چیزی است که از خلوت سرچشمه میگیرد. به محض این که سر و کله دوربین پیدا شود این خلوت مخدوش خواهد شد.
وی خطاب به محسن قیصری که فیلمهای مستند و آثارماندگاری در دوران جنگ خلق کرده است گفت: درود بر شرف شما که در متن بودید و برایما حاشیه نشینان چنین گوهرهایی آفریدید و مستند ساختید.
در پایان این مراسم، حاضران به تماشای دو نمایشگاه عکس برپا شده از عکسهای جنگ تحمیلی در نگارخانه های بهار و میرمیران پرداختند.
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