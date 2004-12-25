ميزان توليد آلومينيوم در كشور 18 درصد افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس اظهارات وزارت صنايع و معادن صنعت آلومينيوم در ايران متاسفانه رشد نسبتا كندي را تجربه كرده است و طي سالهاي گذشته برغم توليد آلومينيوم المهدي در بندرعباس از نظر توليد همچنان عقب هستيم.

بر اساس اين گزارش، ميزان توليد آلومينيوم در ايران در سالجاري 180 هزار تن پيش بيني شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 18 درصد رشد برخوردار است.

پيش بيني مي شود، با برنامه توليد آلومينيوم 110 هزار تني المهدي و 120 هزار تني اراك به ركورد 230 هزار تن دست يابيم.

در حال حاضر ظرفيت توليد آلومينيوم جاجرم 220 هزار تن است كه اميد است بتوان با بهره برداري از واحد نفلين سينيت سراب بتوان بخشي ازمنابع اوليه مورد نيازكشور را درداخل توليد كرد.

اين گزارش حاكيست: سالانه حدود 29 ميليون تن آلومينيوم در جهان توليد مي شود كه اين ميزان طي سالهاي گذشته از رشد شش درصدي برخوردار بوده است كه در اين ميان رشد سريع توليد آلومينيوم در آسيا مرهون حركت جهشي و سريع چين و كشورهاي حاشيه خليج فارس است.

كارشناسان معتقد بودند كه رشد توليد آلومينيم در آسيا طي امسال از رشد 2/10 درصدي و در سال 2005 از رشد 3/8 درصدي برخوردار شود اما اين درحالي است كه اين رشد طي سالجاري 6/5 درصد و در سال 2005 بيش از چهار درصد پيش بيني مي شود.

براساس گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، طي سالجاري ميزان تقاضاي آلومينيوم جهان ازرشد 8 درصدي برخوردار بود كه در اين ميان، كشور چين از سال 1997 تا كنون سالانه 14 درصد رشد مصرف را تجربه كرده و اين درحالي است حه رشد تقاضا در مابقي كشورهاي جهان 9/3 درصد بوده است و اين رشد روند كاهشي خواهد داشت.