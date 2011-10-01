دو کارگاه مهارت آموزی استاد - شاگردی در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی عصر جمعه در مراسم افتتاح این کارگاهها ابراز امیدواری کرد: با فعالیت این کارگاه ها و مشارکت جدی و نظارت اساتید راهنما، کارآموزان در فرایندی کوتاه و روان بتوانند ضمن کسب دانش و فن بازاریابی به مهارت شغلی مناسب و مورد علاقه به شغل پایه ای برسند .

استاندار ایلام در این مراسم بر صلاحیت حرفه ای و اخلاقی اساتید و نظارت بر نحوه آموزشها تأکید کرد و گفت: حضور استاد راهنما و نظارت مستمر میدان تئوری و عملی را به هم نزدیکتر و بازدهی عملی موثر و مفیدتری خواهد داشت .

اعلایی تصریح کرد: با توسعه و تجهیز کارگاههای مهارت آموزی کارآموزن ضمن کسب تجربه در حوزه مختلف تولیدی و اقتصادی با نحوه برخورد با مشتری آشنایی پیدا می کنند .

مدیرکل مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان نیز اعلام کرد: به منظور توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی طرح استاد- شاگردی در ایلام اجرا می‌شود .

مراد نژادیان گفت: همزمان 48 کارگاه آموزشی طرح آموزشی استاد - شاگردی با حضور و مشارکت 103 نفر کارمند در رشته های مختلف مورد نیاز بازار کار استان شروع به فعالیت کرده اند.