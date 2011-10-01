اولیاء علی‌بیگی در گفتگو با مهر در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل واگذاری کارت‌های اعتباری کارگران از سوی بانک مرکزی و تعیین نحوه تامین اعتبار آن با توجه به وقفه‌های طولانی و وعده‌های متعددی که تاکنون در این زمینه داده شده است، گفت: در این مورد باید گفت بهتر است قبل از انجام هر کاری، زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: وقتی که موضوع واگذاری کارت‌های اعتباری کارگران از بیش از یکسال پیش، توسط شورای عالی اشتغال اعلام شد برای کارگران به نوعی حق ایجاد شد؛ در صورتی که پس از آن جز در چند مورد وعده دادن، اطلاعات درستی ارائه نشد.

علی‌بیگی ادامه داد: با این حال در هفته کارگر امسال، طی اردیبهشت ماه از کارت‌های اعتباری کارگران رونمایی شد و جامعه کارگری فکر می‌کرد که به زودی شاهد واگذاری انبوه این کارت‌ها خواهد بود؛ اما متاسفانه این اتفاق تا به امروز نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: از همان مقطعی که از کارت‌های اعتباری کارگران رونمایی شد، برخی مباحث حاشیه‌ای پیرامون عدم آمادگی برای واگذاری گسترده این کارت‌ها و همچنین تامین نبودن اعتبارات لازم آن مطرح بوده است.

این مقام مسئول کارگری کشور با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این بار واگذاری کارت‌های اعتباری کارگران به واقعیت بپیوندد، بیان داشت: وزارت کار مسئول پیگیری این موضوع است.

علی‌بیگی در پاسخ به این سوال که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند که در این زمینه فقط پیشنهاد دهنده و ارائه‌کننده ایده طرح واگذاری کارت‌های اعتباری بوده است و وظیفه واگذاری آن به دستگاه‌های دیگری سپرده شده است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون کار، مسئول تنظیم روابط کار بین کارگران و کارفرمایان است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: بنابراین هرآنچه که مربوط به جامعه کارگری باشد، باید توسط وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد و مسائل جامعه کارگری کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است.

وی تصریح کرد: حال ممکن است برای تسریع در واگذاری کارت‌های اعتباری کارگران اجرای آن به دستگاه دیگری سپرده شده باشد؛ اما از ماموریت‌های وزارت کار است که برای تامین منافع کارگران تلاش کند.