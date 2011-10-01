به گزارش خبرنگار مهر، با حضور استاندار ایلام کارخانه آجر معمارسازان دهلران با تولید روزانه 120 هزار قالب آجر عصر جمعه در این شهرستان افتتاح شد.
مجتبی اعلایی در مراسم افتتاح این طرح اعلام کرد: کارخانه آجر معمار سازان دهلران با 36 میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات بانکی و بخش خصوصی راه اندازی شده است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این پروژه تولیدی در شهرستان مرزی و گرمسیری دهلران 57 جوان جویای کار به طور مستقیم صاحب شغل میشوند.
اعلایی با تأکید بر تکمیل فاز دوم این کارخانه گفت: برای تکمیل فاز دوم این طرح بانک عامل باید همکاری لازم در تخصیص اعتبار داشته باشد.
کارخانه آجر معمار سازان دهلران در 12 کیلومتری دهلران و در زمینی به مساحت 6 هکتاراحداث شده است.
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