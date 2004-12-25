دبير كل اتحاديه عرب حق دخالت در انتخابات عراق را ندارد /انتخابات عراق در يك روز برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات ، فريد ايار در گفتگو با اين روزنامه تصريح كرد : انتخابات عراق فقط به خود عراقي ها مربوط است و دبير كل اتحاديه عرب هم حق دخالت در آن را ندارد.عمرو موسي اخيرا گفته بود انتخابات نبايد هدف نهائي عراقي ها باشد .



وي درباره پيشنهاد اياد علاوي نخست وزير موقت عراق مبني بر مرحله اي برگزار كردن انتخابات گفت : اين مساله را يكي از روزنامه ها نوشته بود ولي اين موضوع به شكل رسمي به هيات عالي اجرايي انتخابات نرسيده است. انتخابات در تمام مناطق عراق و در يك روز برگزار خواهد شد.



ايار اين نگراني كه تاكيد و اصرار بر برگزاري انتخابات درموعد مقرربه شكاف واختلاف طائفه اي درعراق منجرشود را رد كردو گفت : اين نگراني ها با توجه با واقعيت كنوني عراق جايگاهي ندارد زيرا نه تمام شيعيان موافق آن هستند و نه همه اهل تسنن مخالف آن هستند كما اينكه بسياري از اهل تسنن ليست هاي نامزدهاي خود را براي شركت در انتخابات تقديم هيات عالي اجرايي انتخابات كرده اند.



وي از تثبيت اوضاع امنيتي در 14 استان عراق خبر داد وتصريح كرد كه وجود برخي كانون هاي تنش مانع برگزاري انتخابات سراسري نخواهد شد.



وي از دولت موقت عراق خواست تدابير لازم را براي برقراري امنيت در مناطق متنشج عراق انجام دهد.

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