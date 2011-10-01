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۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام با حکم وزیر بهداشت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکتر وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر خیرالله اسلامی به سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام منصوب شد.

در حکم وزیر بهداشت آمده است: پیرو ابلاغ شماره 100.470 تاریخ اول تیر ماه سال90 و با توجه به مصوبه جلسه 694 مورخ 4مرداد ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام به عنوان قائم مقام اینجانب دراستان ایلام منصوب می‌شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید.

قبل از دکتر کورش ساکی رئیس دانaگاه علوم پزشکی استان ایلام بود.

در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام در زمینه خدمات پزشکی و نبود پزشکی متخصص است.

کد مطلب 1420838

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