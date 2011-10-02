ایرج شایسته‌پور هنرمند نقاش پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار تجسمی مهر درباره نقاشی‌های دیواری شهر اظهار کرد: برخی از این نقاشی‌ها به لحاظ هنری و اجرایی، قوی هستند اما مشکل آنجاست که از خلاقیت کمی به لحاظ محتوایی برخوردارند. به عقیده من محتوای این آثار باید قوی‌تر از این باشد چرا که هر شهروندی، برداشت خود را از یک اثر خواهد داشت بنابراین لازم است که خلاقیت محتوایی بیشتری داشته باشد.

وی افزود: اگر این نقاشی‌ها به صورت انتزاعی ارائه شوند، شرایط مناسبی برای درک شهروندان عام و خاص فراهم می‌کنند. به عنوان مثال اگر چهره یک شهید، به شکل آبستره روی دیوار کشیده شود فضایی غیرکلیشه‌ای و با جلوه‌ای زیباتر ایجاد خواهد کرد.

شایسته‌پور با بیان اینکه نقاشی دیواری صد در صد برای شهر ما نیاز است، ابراز کرد: نقاشی دیواری نظر عابران را به خود جلب می‌کند و آنها را از حالت درونی‌شان بیرون می‌آورد. در چنین شرایطی اگر آثار خوبی کشیده شده باشد احوال و احساس شهروندان را مثبت خواهد کرد. در هر صورت، رنگ چیز خوبی است و اگر درست از آن استفاده کنیم نتایج خوبی خواهیم گرفت.

این نقاش پیشکسوت ادامه داد: به عنوان مثال در شهر کپهناگ پایتخت دانمارک، شهرداری دیواری بلند و سفیدرنگ در مرکز شهر تعبیه کرده است که مردم اجازه دارند روی آن هر چیزی که می‌خواهند بنویسند یا نقاشی کنند. روی این دیوار از شعر و یادگاری گرفته تا انتقاد و پیشنهاد به دولت دیده می‌شود که البته مردم بیشتر ترجیح می‌دهند روی آن نقاشی کنند. این کار یعنی اینکه مردم به نقاشی دیواری احساس نیاز می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در تصاویر نقاشی دیواری شهر تهران، اثری که مرا جلب کند زیاد دیده نشده است، گفت: این آثار باید به گونه‌ای باشند که بیننده از آن الهام بگیرد و او را به حرکت وادارد. اما این آثار محتوای خنثی دارند و تصویر شهدا نیز به‌گونه‌ای است که مخاطب را مغموم می‌کند. از طرفی، موادی که برای نقاشی‌های به کار می‌رود، کیفیت مناسبی ندارد. این موضوع هم در بی‌کیفیت‌شدن کل کار تاثیر زیادی دارد.

شایسته‌پور در ادامه بیان کرد: فقط نقاشانی که به شیوه آبستره و انتزاعی کار می‌کنند و در این تبحر دارند، می‌توانند نقاشی‌های دیواری خوبی بکشند. این کار از عهده رئالیست‌ها خارج است. نقاش دیواری باید حس قدرتمندی داشته باشد تا اثرش بتواند با هر نوع تفکری ارتباط بگیرد. در مورد پرتره شهدا هم، اگر یک هنرمند آشنا به آن شهید یا حتی یکی از نزدیکان او، در کنار نقاش حضور داشته باشد نتیجه کار او بهتر می‌شود. اما متاسفانه می‌بینیم که نقاشان ما عکس یک شهید را روی دیوار فقط نقاشی می‌کنند و حتی جرات نمی‌کنند که اندکی در آن تغییر ایجاد کنند تا نتیجه کار زیباتر شود.

این نقاش پیشکسوت فضای ایستگاه‌های مترو را بسیار غمگین توصیف کرد و افزود: این ایستگاه‌ها هم به لحاظ نور و هم به لحاظ آثار هنری، در روحیه مسافران تاثیر منفی می‌گذارد. همه آثار از یک موضوع مایه گرفته‌اند و آن را در همه جا سرهم‌بندی کرده‌اند. به نظر می‌رسد مسائل مالی در میان باشد که همه آثار شبیه هم هستند و اجازه حضور سلیقه‌های مختلف به دیگران داده نمی‌شود. بهترین راه برای بهتر شدن نقاشی‌های دیواری شهر و ایستگاه‌های مترو آن است که پروژه‌های مختلف را به جوان‌های با استعداد بسپارد و به آنها اجازه ایجاد خلاقیت بدهند.