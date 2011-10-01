هنوز ترکیب نهایی تیم ملی وزنه برداری نهایی نشده است

کورش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی وزنه برداری همچنان با 10 نفر به کار خود در اردوی سنندج ادامه می دهد و با رکوردگیری روز چهارشنبه دو نفر از تیم ملی خط خواهند خورد تا نفرات نهایی ما برای حضور در رقابت‌های جهانی پاریس مشخص شوند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "آیا هشت نفر اصلی تیم ملی را برای رقابت‌های جهانی پاریس شناخته‌‎اید؟"، گفت: در رکوردگیری روز چهارشنبه به طور دقیق متوجه می شویم به عنوان مثال بهداد سلیمی با چه ارنجی در جهانی پاریس به روی تخته می رود و بی تردید دو نفر باید از ترکیب بیرون بمانند چراکه ما نهایتا با هشت وزنه بردار می توانیم به فرانسه برویم.

وی در ادامه افزود: در ضمن ما هفته گذشته در سفارت فرانسه برای دریافت روادید حضور یافتیم و این احتمال وجود دارد که کسی مشکل خروج از کشور داشته باشد و یا دچار آسیب دیدگی شود برای همین با 10 نفر به کار خود در اردو ادامه می دهیم.

باقری در ارتباط با آسیب دیدگی نواب نصیرشلال گفت: نواب از ناحیه کمر دچار مشکل است و امیدوارم مصدومیت این وزنه بردار باعث نشود که از ترکیب تیم بیرون بماند.

مجید عسکری، جابر بهروزی، کیانوش رستمی، احد سنجابی، سعید محمدپور، اصغر ابراهیمی، نواب نصیرشلال، محمدرضا براری، سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی 10 وزنه بردار حاضر در اردوی تیم ملی هستند.