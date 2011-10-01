قیمت نفت ایران در آسیا افزایش یافت/ 110دلار قیمت نفت صادراتی ایران

سیدمحسن قمصری در گفتگو با مهر درباره وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت خام با بیان اینکه با ورود به نیمه دوم سال‌جاری میلادی، کاهش قیمت نفت به هیچ وجه در دستور کار بازار و بورس‌های جهانی قرار نگرفته است، گفت: در شرایط فعلی، بازار جهانی نفت از یک ثبات نسبی برخوردار است؛ حتی افزایش عرضه نفت مازاد عربستان به بازار منجر به کاهش و سقوط بهای جهانی نفت نشده است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت درباره تاثیر عرضه نفت مازاد عربستان به بازار جهانی نفت، تصریح کرد: به نظر می‌رسد عربستان سعودی نفت قابل توجه مازادی برای عرضه به بازار نداشته باشد؛ چراکه در این صورت نیازهای نفت هند را تامین می‌کرد.

این مقام مسئول در باره مناسب‌ترین قیمت برای نفت با اعلام اینکه قیمت نفت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اظهار داشت: اما در شرایط فعلی، تعیین قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا نیست.

وی با یادآوری اینکه یکسری فعالیت بورس‌بازان و معاملات کاغذی در تعیین قیمت جهانی نفت تاثیرگذار است، بیان کرد: هم‌اکنون این فعالیت‌های کاغذی، نقش غیرقابل انکاری در تعیین قیمت جهانی نفت دارد.

قمصری از تقاضای فصلی و بحران اقتصادی کشورهای اروپایی به عنوان عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده نفت یاد کرد و افزود: با این وجود، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سالجاری میلادی، یک ثبات نسبی قیمتی در بازار جهانی نفت ایجاد شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت درباره متوسط قیمت نفت صادراتی ایران از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون، توضیح داد: در این مدت، بهای نفت خام صادراتی ایران هنوز در سطوح حدود 110 دلار به ازای هر بشکه قرار گرفته است.

این مقام مسئول همچنین از افزایش قیمت نفت خام صادراتی ایران به بازارهای آسیایی خبر داد و یادآور شد: این افزایش قیمت، بنا بر الزامات بازار انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در ماه اکتبر سال‌جاری میلادی تمامی کشورهای صادرکننده نفت بهای نفت خام صادراتی خود در بازارهای آسیایی را افزایش داده‌اند، تبیین کرد: هم‌اکنون بازارهای آسیایی از ظرفیت و پتانسیل قابل توجهی برخوردار هستند.

این مقام مسئول در ادامه در مورد آخرین وضعیت صادرات نفت ایران به پالایشگاههای چین و هند، گفت: در حال حاضر بزرگترین خریداران نفت ایران در بازارهای آسیایی، چین و هند هستند.

قمصری با بیان اینکه هم‌اکنون به طور متوسط روزانه 400 هزار بشکه نفت خام به هند و در همین اندازه نفت به چین صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچگونه گزارشی از سوی بانک مرکزی در خصوص عدم دریافت وجوه نفتی چین و کره‌جنوبی به شرکت ملی نفت ایران ارسال نشده است.