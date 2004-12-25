راه اندازي اولين خانه دارت توسط شهرداري تهران

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره از مسابقات كه در دو بخش بانوان و آقايان با حضور شهردار منطقه ، معاونين ، كاركنان وعلاقمندان به اين رشته ورزشي درسالن ورزشي شهرداري منطقه 18 تهران به انجام رسيد نفرات زير مقامهاي اول تا سوم را از آن خود كردند.

بخش مردان : 1- مهدي رجايي 2- مهدي روزه دار 3- حسين كلان

بخش بانوان : 1- فاطمه عزيز الدين 2- صديقه محمدي 3- نسرين حسيني

درمراسم اهداي جوايز اين مسابقات كه با حضور شايسته ؛ شهرداري منطقه ، قائم مقام و مسئولين انجمن دارت ايران برگزار گرديد، شهرداري منطقه به دليل استقبال عامه مردم اعلام كرد: شهرداري منطقه 18 ظرف دو هفته آينده " اولين خانه دارت ايران " را رسما افتتاح خواهد كرد كه علاقمندان اين محل مي توانند از آن بهره برداري كنند.