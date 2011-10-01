سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مردم، پلیس، حاکمیت سه شاخص ایجاد امنیت در جامعه هستند، گفت: اگر مردم نقش خود را در ارتقا امنیت اجتماعی پیدا کنند و نسبت به جریان اطراف خود احساس مسئولیت و پاسخگویی داشته باشند، بسیاری از معضلات اجتماعی شناسایی و رفع خواهد شد.



معضل اجتماعی یک بیماری چند بعدی



وی نقش پلیس در جامعه را اطلاعاتی و عملیات میدانی عنوان کرد و بیان داشت: زمانی که یک معضل اجتماعی رخ می‌دهد عوامل و ابعاد زیادی در شکل گیری این مساله نقش دارند و باید از جوانب و ابعاد مختلف نحوه ایجاد و گسترش آسیب‌های اجتماعی را بررسی کرد.



فرمانده نیروی انتظامی قم، بیسوادی را یکی از عوامل بحران زای اجتماعی قلمداد کرد و توضیح داد: براساس آماری که از سربازان در حال خدمت در دست داریم بیش از 56 درصد سربازان دارای تحصیلات زیردیپلم هستند و از طرفی همیشه بیسوادان و کم سوادان در رأس هرم جرایم اجتماعی بوده‌اند، لذا کم سوادی فرزندان این جامعه می‌تواند یکی از عوامل آسیب زای اجتماعی باشد.



پلیس مقصر اصلی حوادث اجتماعی نیست



وی با تأکید بر اینکه باید نقش و حقوق مردم در جامعه تعیین شود، افزود: اگر بر اثر بیسوادی و کم سوادی حادثه تلخی در جامعه اتفاق افتد، هیچگاه نمی‌توان پلیس را مقصر اصلی تلقی کرد، بلکه سه مولفه مردم، حاکمیت و پلیس مسئول این نوع جرایم و اتفاقات هستند.



برنامه های هفته نیروی انتظامی رویکرد مردمی دارد



توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تثبیت زمان بزرگداشت هفته نیروی انتظامی در تقویم از تاریخ 13 تا 20 مهرماه در کشور گفت: شعار امسال هفته نیروی انتظامی ‍“ سهم من در امنیت و آرامش” است که نشان دهنده این است که امسال مردم و جامعه نقش اساسی در برنامه‌های مفصل هفته نیروی انتظامی دارند.



وی به رئوس برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در قم اشاره کرد و گفت: تجدید میثاق با آرمان های امام‌(ره)، افتتاح نمایشگاه مجازی، توجه به معنویات و غبار روبی گلزار شهدا، دیدار خانواده معظم شهدا و کارکنان و بازنشستگان ناجا، راهپیمایی خانوادگی با هماهنگی مدیرکل تربیت بدنی، نواختن زنگ انضباط، نشست با معتمدین محل، ویزیت رایگان عموم مردم در درمانگاه حضرت زینب(س)، دیدار با آیات عظام، بخشودگی جرایم موتور سواران و... از جمله برنامه‌های عمده این نیرو خواهد بود.



نیروی انتظامی استان در مبارزه با سودا گران مرگ کوتاه نمی‌آید



سردار توکلی از تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرد و گفت: طی سال جاری به همت خدمتگزاران نیروی انتظامی حدود یک هزار و 160 کیلو گرم انواع مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان کشف و قاچاقچیان به محاکم قضایی معرفی شده‌اند.



وی یادآور شد: همشهریان عزیز می‌توانند هرگونه اطلاع و اخبار خود درباره معتادان کارتن خواب و توزیع کنندگان مواد مخدر را در اختیار پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی که از چهارم مهرماه به مدت یک هفته در نقاط اصلی شهر دایر شده‌اند گذاشته و یا با شماره تلفن‌های ستاد خبری 4041 و مدیریت مبارزه با مواد مخدر به شماره 2184030 تماس حاصل نمایند.

