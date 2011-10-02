به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم عامل Urban یا "شهری" عملکردی مشابه سیستم عاملهای رایانه ها دارد با این تفاوت که ساختمانها، ترافیک شهرها و مراکز خدماتی را تحت کنترل خود در می آورد.

این نرم افزار اطلاعات خود را از حسگرهایی جمع آوری می کند که در سرتاسر شهر قرار گرفته اند تا بتوانند به آنچه در شهر روی می دهد نظارت داشته باشند. به این شکل در صورت بروز آتش سوزی این سیستم عامل می تواند چراغهای راهنمایی را به گونه ای تنظیم کند که خودروهای آتش نشانی بتوانند با سرعت خود را به منطقه آتش گرفته برسانند.

ایده اصلی این است که سیستم عامل "شهری" اطلاعات را از حسگرهایی که در زیر ساختمانها و دیگر مناطق شهر مدفون شده اند جمع آوری کرده و آنچه در شهرها در حال وقوع است را تحت نظر داشته باشد. این حسگرها همه چیز را کنترل می کنند، از رویدادهای بزرگ از قبیل جریانهای ترافیکی در سرتاسر شهرها گرفته تا درجه حرارت مناطق مختلف که با کمک حسگرهای حرارتی تعیین می شوند.

این سیستم عامل نیاز به مدیریت انسانی برای مدیریت ارتباطات میان حسگرها و ابزارهایی مانند چراغهای راهنمایی و رانندگی، تهویه کننده های هوا و پمپهای آب که بر روی کیفیت زندگی شهری تاثیر به سزایی دارند را از بین برده است و خود به صورت خودکار بر تمامی این موارد نظارت خواهد داشت.

به گفته "استیو لوئیس" رئیس شرکت PlanIT که ساخت این سیستم عامل را به عهده داشته است، انتقال دادن اطلاعات به دست آمده از حسگرها و مراکز خدماتی به یک مرکز کنترل اصلی فواید زیادی خواهد داشد. این سیستم می تواند کنترل بیماران در بیمارستانها را به عهده بگیرد، استفاده از این سیستم عامل به معنی مدیریت بهتر ساختمانها خواهد بود و جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد می تواند دیدگاهی گسترده تر را از خدمات حیاتی شهری از قبیل میزان مصرف آب و برق و وضعیت ترافیک در اختیار انسانها قرار دهد.

همچنین استفاده از یک سکو برای مدیریت کل یک شهر به معنی کاهش قابل توجه هزینه ها، ثبات و پایداری در اجرای برنامه ها، کیفیت و افزایش قابلیت مدیریت خواهد بود. به این شکل ساختمانهای یک شهر می توانند با انسانها تعامل برقرار کرده و به کنترل میزان مصرف آب و برق، مدیریت حمل و نقل و تعاملات انسانی بپردازند.

فناوری مورد نیاز برای ساخت این سیستم عامل توسط شرکت سیستمهای الکترونیکی "مک لارن" شرکتی که ساخت حسگرهای خودروهای فرمول یک را به عهده دارد، ساخته شده و در کنفرانسی در روتردام رونمایی شده است.

به گفته "لوئیس" در صورت به کار گرفتن این سیستم عامل در شهرها می توان با استفاده از تلفنهای هوشمند کنترل از راه دور کاربردهای خانگی و سیستمهای انرژی و یا کنترل سلامت افراد را به عهده گرفت. این سیستم به ویژه در اطفا حریق بسیار کاربردی خواهد بود، زیرا حسگرها می توانند آتش را در ساختمان ردیابی کرده و ساختمان از هوش خود برای هدایت ساکنان به اتاقی امن، به صدا درآوردن آژیر خطر و هدایت افراد به سمت خروجی های اضطراری استفاده کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، بستر آزمایش بر روی این سیستم عامل در حال حاضر در کشور پرتغال ایجاد شده است.