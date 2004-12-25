تيم تكواندو شهيد اوجاقي قهرمان مسابقات ليگ كرج شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اولين دوره رقابتهاي تكواندو ليگ بسيج كرج با حضور 16 تيم از باشگاههاي بسيج كرج از تير ماه سال جاري آغاز شده بود كه روز جمعه با انجام مراسم اختتاميه اين مسابقات خاتمه يافت.

اين مسابقات در 14 وزن و با تركيبي از رده هاي سني نونهالان ، نوجوانان و بزرگسالان انجام شد كه درپايان شهيد اوجاقي با 43 امتياز قهرمان شد. فجر كرج با 37 امتياز دوم شد و معراج با 34 امتياز در جاي سوم ايستاد. محمد شيردل از شهيد اوجاقي به عنوان فني ترين تكواندوكار ، اميد صفايي به عنوان بهترين داور و فتح سپاه شهريار به عنوان با اخلاق ترين تيم انتخاب شدند.

مراسم اختتاميه با حضور جمشيد سهرابي رييس هيات تكواندو استان تهران ، محمد نوذري رييس هيات تكواندو كرج و ابوالقاسم حسن زاده بنيانگذار تكواندو كرج برگزار شد.