توسعه مناطق روستایی بهترین راهکار برای کاهش مهاجرت به شهرهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزائی اصل به همراه شماری از مدیران استانی و شهرستانی ضمن حضور در روستای گلین با مردم این روستا دیدار و از نزدیک از پروژه ها و طرح های عمرانی در دست اجرا بازدید کرد.

وی در جریان دیدار با مردم روستای گلین اظهار داشت: توسعه و تقویت زیرساختهای مختلف در مناطق روستایی بهترین راهکار برای کاهش مهاجرت از مناطق روستایی به شهرهاست که در همین راستا هم اکنون پروژه های متعددی در سطح روستاهای سنندج در دست اجراست.

فرماندار سنندج در ادامه گفت: تامین آب شرب روستای گلین از مهمترین دغدغه های اصلی مردم روستا بود که باصرف دو میلیارد و 700 میلیون ریال اجرا شده است.

میرزایی اصل افزود: طرح هادی روستای گلین که هم اکنون در دست اجراست از سال 86 ‌آغاز شده است و با صرف یک میلیارد و 400 میلیون ریال ازمحل اعتبارات استانی در حال پیگیری است و در سال جاری 940 میلیون ریال برای ادامه این پروژه اختصاص پیدا کرده است.

فرماندار سنندج در ادامه از اجرای پروژه آبرسانی به باغات و احداث جاده بین مزارع روستای گلین بازدید کرد و خواستار تسریع در اجرایی کردن این دو پروژه بسیار مهم برای توسعه کشاورزی در این روستا شد.

وی یادآور شد: احداث جاده بین مزارع روستای گلین به طول سه کیلومتر باصرف اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال و واگذاری یک دستگاه سردکن به همراه سردخانه با اعتبار 400 میلیون ریال نقش مهمی در توسعه کشاورزی و جلوگیری از فاسد شدن محصولات منطقه از جمله توت فرنگی دارد.

فرماندار سنندج در پایان از روند احداث راه روستای گلین به وصی بازدید کرد که این پروژه از سال 86 آغاز شده است و طول این مسیر 9 کیلومتر بوده و تاکنون مبلغ سه میلیارد و 600 میلیون ریال برای اجراء آن از محل اعتبارات استانی، ملی و اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان هزینه شده است.

فرماندار سنندج در این بازدید اقدامات صورت گرفته را در راستای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و کاهش محرومیت های منطقه موثر و چشمگیر ارزیابی کرد.