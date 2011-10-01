به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره مباشر ، ای پی تی ان دایرکت، العالم، پرس تی وی، المنار و القدس بیانات مهم حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این کنفرانس را به صورت مستقیم پخش کردند.



روزنامه السفیر چاپ لبنان در نسخه اینترنتی امروز خود نوشت : امروز صبح پنجمین نشست بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با شعار "فلسطینی ها دنبال وطن نمی‌گردند، وطن آنها فلسطین است" کار خود را در تهران آغاز کرد. لبنان نیز با یک هیئت نود نفره به ریاست نبیه بری، رئیس مجلس این کشور در کنفرانس مذکور شرکت کرده است.



شبکه العالم هم در خبری فوری از آغاز پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با شعار "فلسطین سرزمین فلسطینیان" با مشارکت بیش از صد کشور در تهران خبر داد.



المنار هم گزارش داد: در این کنفرانس بیش از هفتاد هیئت پارلمانی به همراه شخصیتها و احزاب سیاسی از صد کشور جهان شرکت کردند.



دیلی استار لبنان هم گزارش داد: پنجمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین آغاز به کار کرد. در این اجلاس بین‌المللی اندیشمندان، صاحبنظران و شخصیتهایی از 100 کشور حضور یافته‌اند. در این کنفرانس چهار جلسه عمومی و دو جلسه برای کمیته های پنج گانه جانبی برگزار می‌شود.



ترند آذربایجان در گزارشی در این باره نوشت : شعار اصلی این اجلاس "فلسطین؛ وطن فلسطینیان" است و رؤسای پارلمانهای اندونزی،‌ مالاوی،‌ زنگبار، زیمبابوه،‌ الجزایر، لبنان، قطر، عراق، افغانستان،‌ کومور،‌ کویت، سوریه،‌ موریتانی و پاراگوئه در این اجلاس شرکت کرده اند.