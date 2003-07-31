آمريكا از سركوبي گروه هاي فلسطيني حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره ، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا يك روز پس از اعلام حمايت از ساخت ديوار امنيتي رژيم صهيونيستي و مشروط كردن تشكيل دولت فلسطيني به سركوبي گروههاي مقاومت فلسطيني توسط ابومازن ، ماموريت مهمي به محمد دحلان وزير امور امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين واگذار كرد.

بوش با تمجيد فراوان از ابومازن و محمد دحلان بر لزوم كمك هاي فراوان براي سركوبي مقاومت و انتفاضه فلسطين تاكيد كرد.

رئيس جمهور آمريكا گفت : بايد با ارائه راهبرد و نيز مساعدت هاي مالي به دحلان كمك كنيم تا وي با نيروهاي ا منيتي خود تمام كارخانه هاي توليد بمبهاي دستي و موشك در نوار غزه و كرانه باختري را نابود كند و فرصت از بين بردن صلح را از گروههاي تندرو فلسطيني بگيرد.

بوش در ادامه افزود: از اظهارات ابومازن بسيار شگفت زده شدم زيرا او از تشكيل دولت صلح طلب فلسطيني سخن گفت بنابر اين ما بايد براي ايجاد چنين دولتي به ابومازن براي مقابله با تروريسم كمك كنيم.

